María Antonieta de las Nieves le dice adiós a su personaje de “La Chilindrina”

La actriz mexicana anunció que dejará de interpretar a la recordada “Chilindrina” tras más de cinco décadas de trayectoria. Su última presentación fue en Perú.

Después de más de cincuenta años dando vida a uno de los personajes más emblemáticos de la comedia hispanoamericana, María Antonieta de las Nieves anunció su despedida definitiva de la Chilindrina, la traviesa niña de El Chavo del 8 que conquistó el corazón de millones de espectadores. La actriz, de 78 años, reveló su decisión durante una entrevista con la periodista Matilde Obregón, en la que contó que su última presentación fue en el Perú, como parte de su gira circense.

“¿La Chilindrina no se va a ir?”, le preguntaron. “No, ya se fue”, respondió emocionada. “Se fue en Perú... A lo mejor haré algún comercial o algo promocional, pero ya no como antes, cuando estaba entregada al circo, haciendo dos o tres funciones diarias”, explicó. De esta forma, María Antonieta puso fin a una era en la que su personaje se convirtió en símbolo de inocencia, humor y ternura en toda Latinoamérica.

La artista explicó que su decisión responde a la necesidad de descansar tras una vida dedicada al trabajo. “Tengo 78 años y no he descansado un momento en mi vida. Ahorita estoy sabiendo lo que es estar en casa, con mis tres perros, viendo mi tele... y soy feliz”, declaró. Sin embargo, aclaró que no se retira completamente del mundo artístico y que podría volver para proyectos puntuales.

SE ENCUENTRA BIEN

En los últimos meses, la salud de la actriz había generado preocupación entre sus seguidores, luego de ser vista en silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. No obstante, ella misma desmintió los rumores sobre una supuesta hospitalización y aseguró que se encuentra estable. “Gracias por preocuparse, estoy bien”, dijo en un video difundido en sus redes sociales, donde aprovechó para agradecer el cariño incondicional de sus fanáticos.