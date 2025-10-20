Melissa Klug aclara que publicación sobre ruptura con Jesús Barco fue “un error”

La empresaria encendió las redes tras anunciar el fin de su relación con el futbolista, pero minutos después eliminó el comunicado y aseguró que todo se trató de una confusión.

Melissa Klug volvió a ser tendencia este domingo luego de que publicara un comunicado en sus redes sociales anunciando el fin de su relación con el futbolista Jesús Barco, con quien mantiene una relación de cinco años y tiene una hija en común. Sin embargo, pocos minutos después la empresaria eliminó el mensaje sin explicación, lo que desató una ola de especulaciones.

“Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal”, decía parte del texto difundido por Klug en sus historias de Instagram. No obstante, la publicación desapareció rápidamente.

Mientras tanto, el futbolista de 28 años compartió en sus redes dos mensajes que llamaron la atención: “Tu proceso será el testimonio de que para Dios no hay nada imposible” y “Te devolveré siete veces lo que perdiste”, además de mostrarse realizando terapias físicas en Huánuco.

Cabe recordar que no es la primera vez que la pareja enfrenta una separación pública. En mayo de 2024, Klug también había anunciado su ruptura alegando una “falta de respeto”, aunque semanas después Barco buscó reconciliarse con un gesto mediático: lució una camiseta con la frase “Perdóname. Todo por ti y por ustedes” durante un partido de fútbol, acompañada por una foto de Melissa y su bebé.

Tras el nuevo revuelo, Melissa Klug rompió su silencio en declaraciones a Trome, donde aclaró que su publicación fue una equivocación.

“Ha sido un error. Simplemente un error, por eso fue borrado al segundo. Lo siento”, afirmó. “No existen terceras personas. Fue un error”, reiteró. Por ahora, ambos se mantienen en silencio en redes sobre el estado actual de su relación.