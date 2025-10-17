Tatiana Astengo en el ojo de la tormenta por insultos a la PNP

Un video de la actriz durante la protesta del 15 de agosto desató críticas masivas en redes sociales por sus comentarios contra los agentes policiales.

Durante la movilización ciudadana del 15 de agosto en el Centro de Lima, la actriz Tatiana Astengo fue objeto de cuestionamientos en redes sociales tras difundirse un video en el que se le escucha lanzando duras expresiones contra agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP). La marcha, convocada por colectivos juveniles y artísticos, reunió a diversos rostros del mundo actoral, quienes se pronunciaron en contra del gobierno de José Jerí.

Polémica en redes por expresiones hacia la PNP

El registro audiovisual muestra a la intérprete increpando a efectivos policiales que custodiaban uno de los accesos a la Plaza San Martín. En el video, Astengo lanza un comentario ofensivo que fue ampliamente difundido y generó indignación entre usuarios de distintas plataformas digitales. Las críticas no tardaron en llegar, especialmente luego de que el gremio de artistas escénicos publicara un comunicado en el que condenaba los actos de represión, pero evitaba referirse al comportamiento de la actriz.

En los comentarios de esa publicación, numerosos internautas reprocharon la actitud de la artista, recordándole el episodio viral y pidiendo coherencia entre su discurso y sus acciones. “Meterte con hijos y expresarte de esa manera es decepcionante”, escribió una usuaria, mientras otros señalaron que su postura contradice los valores que dice defender. Las reacciones se multiplicaron con mensajes que pedían a Astengo reconocer su error.

La manifestación también contó con la participación de actores como Mónica Sánchez y Luis Cáceres, quienes, al igual que Astengo, se sumaron al bloque de artistas que pedía cambios en el Ejecutivo. Pese a que el evento se desarrolló principalmente de manera pacífica, las declaraciones de la actriz generaron un fuerte debate sobre los límites de la protesta y el respeto hacia las fuerzas del orden.