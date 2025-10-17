“Acá o firmas o te agarro de patitas en la calle”: audio revela presión de Salcedo a Maju Mantilla para conciliar

Un reciente audio difundido muestra detalles inéditos del conflicto entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla, revelando la presión que el aún esposo de la conductora habría ejercido para que ella aceptara los términos de conciliación tras su ruptura.

La grabación, realizada durante una entrevista exclusiva con Magaly TV La Firme el pasado 9 de septiembre, evidencia las amenazas de Salcedo para que Mantilla aceptara el acuerdo tras una presunta infidelidad.

“Acá o firmas o te agarro de patitas en la calle por adulterio e infidelidad, mejor concilia”, se le escucha decir al empresario, sugiriendo que la aceptación de sus condiciones era la única forma de mantener la vivienda familiar y asegurar su permanencia junto a sus hijos.

Según palabras de Salcedo, el acuerdo permitiría que él se quedara en el domicilio mientras Mantilla debía mudarse a otro lugar, con un régimen de visitas establecido.

DETALLES DE LA CONVIVENCIA Y BIENES COMPARTIDOS

Salcedo también reveló que, durante tres meses posteriores a la conciliación, ambos permanecerían en la misma casa o bajo reglas estrictas hasta que Mantilla se retirara, fijando el plazo hasta el 10 de julio.

Además, el empresario aseguró que todos los bienes y propiedades del norte del país quedarían bajo su control, mientras la división de los activos compartidos sigue en proceso de negociación. “Todas las inversiones, en el norte, etc., yo me las quedo”.

El audio expone la firme disposición de Salcedo a mantener la residencia y la custodia de los hijos bajo sus condiciones. “sabía que, si yo no estaba contento, simplemente la saco de la casa”, señaló, según la grabación difundida por el programa de espectáculos.