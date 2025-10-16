Tony Succar posterga su concierto en Lima por la ola de inseguridad: "estamos muy preocupados"

El músico y productor peruano Tony Succar confirmó la postergación de su concierto “Los Sueños Se Cumplen”, previsto para el 13 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima, debido al clima de inseguridad que atraviesa el país. A través de un video difundido en sus redes sociales, el artista expresó que no se trata de una cancelación, sino de una “pausa necesaria” para ofrecer “el show que el Perú se merece, con toda el alma”.

El ganador del Grammy Latino explicó que la decisión fue tomada tras varios días de evaluación junto con su equipo de producción y la empresa organizadora del evento. “Ha sido una decisión muy difícil, estuvimos conversando todos estos días tratando de ver qué hacer, pero viendo todo lo que está pasando en mi país, estamos muy conmovidos y preocupados”, afirmó el percusionista peruano.

LLAMADO A LA UNIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA

Succar mencionó que uno de los hechos que más lo impactó fue el reciente video de la agrupación Armonía 10, cuyos integrantes aparecieron cantando con chalecos antibalas. “Saber que hay gente que vive con el miedo de simplemente salir a trabajar tranquilos es una locura”, expresó. En ese sentido, el músico hizo un llamado a la reflexión nacional: “Todos tenemos que alzar la voz, unirnos y poner el hombro para que las cosas cambien por un mejor país para todos”.

NUEVA FECHA POR ANUNCIAR

El artista aseguró que las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha del concierto, la cual será comunicada próximamente. Además, informó que las devoluciones estarán disponibles desde el 17 de octubre para quienes no puedan asistir al evento reprogramado. “Gracias por su cariño, su comprensión y por siempre estar ahí”, expresó Succar al finalizar su mensaje, reafirmando su compromiso con el público peruano y su esperanza de que “las cosas van a mejorar”.