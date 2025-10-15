Ibai Llanos cambia de planes: Visitará Chile, no Perú, y desata polémica entre fans

El entusiasmo de los fans peruanos de Ibai Llanos se transformó en sorpresa y desilusión. El creador de contenido español, que había prometido visitar Perú tras el triunfo del país en su viral competencia “Mundial de Desayunos”, anunció que su próximo viaje a Sudamérica será a Chile. La noticia, compartida en sus redes sociales, provocó una ola de comentarios entre sus seguidores peruanos, quienes le recordaron su promesa de disfrutar un “pan con chicharrón y cafecito” en Lima.

DESATA POLÉMICA

A través de su cuenta oficial, Ibai Llanos confirmó que viajará a Chile el próximo mes y pidió recomendaciones a sus seguidores sobre qué lugares visitar. “¿Qué debería hacer en Chile? ¿A dónde debería ir? ¿Qué debería comer?”, preguntó con su característico humor.

El streamer mencionó algunos destinos turísticos como el Cerro San Cristóbal y Valparaíso, además de mostrar entusiasmo por probar el pastel de choclo y las empanadas chilenas. Sin embargo, su decisión de no incluir a Perú en la agenda desató reacciones encontradas. Muchos usuarios le recordaron su promesa de visitar el país ganador del “Mundial de Desayunos”, donde la comunidad peruana se movilizó masivamente para conseguir la victoria.

FANS PERUANOS REACCIONAN

En redes sociales, cientos de comentarios expresaron decepción, pero también humor. “En Chile deberías buscar un restaurante peruano y disfrutar de verdad”, escribió un usuario, mientras otro ironizó: “Ibai, no te olvides de tu sartén de oro”.

El entusiasmo por su visita había crecido desde septiembre, cuando Ibai felicitó a Perú por su victoria gastronómica y mostró el peculiar trofeo: una sartén dorada, símbolo de la creatividad y la unión de los peruanos en redes sociales. Ahora, los fanáticos esperan que el streamer reconsidere su itinerario y cumpla su promesa de pisar suelo peruano.

IBAI LLANOS Y SU VÍNCULO CON LATINOAMÉRICA

Con más de 15 millones de seguidores, Ibai Llanos es una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital. Su estilo cercano y espontáneo lo ha convertido en un ícono global, especialmente en Latinoamérica, donde sus eventos como “La Velada del Año” o competiciones virales como el “Mundial de Desayunos” movilizan a comunidades enteras.

El caso peruano fue una muestra de su impacto: el país no solo ganó el concurso con su clásico desayuno de pan con chicharrón, sino que convirtió la dinámica en tendencia internacional. Aunque el viaje no se concretará este año, miles de seguidores mantienen la esperanza de que el creador español cumpla su promesa y, finalmente, visite el país “de la sartén de oro”.