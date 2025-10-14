Waldir Felipa confirma el fin de su relación con Daniela Darcourt: niega presunta infidelidad

La historia de amor entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa llegó a su fin. El reconocido bailarín confirmó públicamente que ya no mantiene una relación sentimental con la intérprete de "Señor mentira", luego de que circulara un video donde aparece bailando con otra mujer durante un evento al que asistió sin la artista.

NIEGA INFIDELIDAD

El exintegrante de Reyes del Swing explicó que la separación se dio hace varias semanas y que ambos decidieron poner punto final de manera madura y respetuosa. “Dani y yo no estamos en una relación como tal ahora. No es algo reciente ni tiene que ver con lo que se ha visto. Para nada fue por una tercera persona”, sostuvo Felipa en entrevista con América Hoy.

Además, descartó que existieran conflictos graves o celos de por medio, asegurando que la distancia responde a “cosas personales que cada uno debe resolver individualmente”.

"LA QUIERO Y AMO HASTA AHORA"

Pese al fin del romance, el bailarín destacó el cariño que aún siente por la cantante. “A Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no lo voy a negar”, expresó, dejando entrever que su vínculo afectivo con la artista no se ha roto del todo.

Consultado sobre una posible reconciliación, Waldir Felipa no cerró la puerta del todo: “No te puedo hablar por el futuro, que pase lo que tenga que pasar, pero hoy hemos decidido estar separados”.