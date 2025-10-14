Dua Lipa se “gradúa” en español y demuestra su amor por la cultura hispana

La estrella del pop Dua Lipa acaba de sumar un nuevo logro fuera de los escenarios: se graduó oficialmente en español, tras aprobar el examen GCSE, equivalente al certificado de educación secundaria en el Reino Unido. Lo anunció con orgullo en su cuenta de Instagram, mostrando su diploma junto a su profesora: “Me acabo de graduar esta mañana de mi GCSE de español. ¡Te quiero, @catyvillanuevamatar, la mejor profesora!”, escribió en una historia que rápidamente se viralizó entre sus seguidores hispanos.

LA NUEVA ETAPA DE DUA LIPA

El certificado GCSE exige demostrar comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura, además de conocimientos culturales sobre los países hispanohablantes. Dua Lipa no solo superó esas pruebas, sino que ya anunció que se prepara para el nivel A-Level, más avanzado, mostrando el libro con la Plaza de España de Sevilla en la portada y escribiendo: “Next, next, next!!!”.

Su pasión por el idioma llega justo cuando finaliza su gira Radical Optimism Tour en Estados Unidos y se alista para presentarse en Sudamérica, con conciertos confirmados en Argentina, Perú, Colombia, Chile y México, donde podrá poner en práctica su español con sus fanáticos.

Foto: Instagram.

MÁS CONECTADA CON ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA

El vínculo de Dua Lipa con el mundo hispano viene de tiempo atrás. En el Mad Cool Festival 2024 sorprendió hablando más de un minuto en español ante miles de fans: “La gente aquí tiene muchísima luz y amor, me llena de energía”, dijo entonces. También es admiradora de Pedro Almodóvar, a quien entrevistó en su podcast Dua Lipa: At Your Service, y promotora de la escritora española Alana S. Portero, autora de La mala costumbre.

Además, la artista ha recorrido y recomendado rincones emblemáticos de Madrid, como la Chocolatería San Ginés, el Cine Doré, y el restaurante Sala de Despiece, y grabó en Barcelona el videoclip de su tema Illusion. Con su nueva “graduación” en español, Dua Lipa confirma que su relación con la cultura latina ya no es solo artística, sino también académica.