Katy Perry y Justin Trudeau son captados besándose: fotos en yate confirmarían romance

La cantante estadounidense Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau mantendrían una relación sentimental, según confirmaron imágenes publicadas por el Daily Mail, donde aparecen besándose a bordo de un yate en la costa de Santa Bárbara, en California.

Las fotografías muestran a la pareja abrazada y compartiendo momentos íntimos, lo que constituye la primera confirmación visual de su vínculo amoroso. Las especulaciones sobre el romance comenzaron a circular a mediados del verano cuando fueron vistos cenando juntos en el restaurante Le Violon de Montreal.

Perry se encontraba en la ciudad como parte de su gira The Lifetimes Tour, mientras que Trudeau asistió al concierto que la artista ofreció el 30 de julio en el Bell Center acompañado de su hija. Según informó el medio TMZ, durante la cena mostraron una complicidad que despertó las primeras sospechas.

Rupturas previas

La relación se produce después de que ambos atravesaran rupturas sentimentales importantes. Perry se separó de forma amistosa del actor Orlando Bloom el pasado mes de julio, tras casi diez años de relación y una hija en común. Trudeau, por su parte, puso fin en 2023 a su matrimonio con la periodista Sophie Grégoire, con quien tiene tres hijos tras 18 años de relación.

Repercusión mediática

Pese a los intentos de la pareja por mantener la discreción, las imágenes del encuentro en el yate se propagaron rápidamente en redes sociales, situando a ambas celebridades en el centro de la atención mediática. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente sobre la confirmación de su relación, que había sido objeto de especulación durante varias semanas.