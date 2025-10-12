Oliver Sonne se convertirá en papá: futbolista y su novia Isabella Taulund confirman embarazo en redes

El futbolista peruano Oliver Sonne sorprendió al anunciar junto a su novia, Isabella Taulund, que esperan su primer hijo. La noticia fue confirmada a través de una publicación en Instagram donde compartieron fotografías en blanco y negro mostrando el embarazo de Taulund, acompañadas del mensaje "Nuevo en el equipo" con un emoji de corazón blanco.

En las imágenes compartidas por el lateral derecho de 23 años, se le ve besando el vientre de su novia en varias fotografías íntimas. La publicación también incluye a su mascota, a quien consideran un miembro más de la familia.

La noticia de que Oliver Sonne será papá empezó a tener reacciones de manera inmediata y el club Burnley de la Premier League inglesa, donde actualmente limita, reaccionó comentando un corazón morado en la publicación.

Compromiso en junio pasado

Oliver Sonne e Isabella Taulund habían anunciado su compromiso el pasado 15 de junio en Isla Harbour, Bahamas, mediante fotografías publicadas en sus redes sociales oficiales. La noticia de su compromiso también había generado gran repercusión entre sus seguidores y en medios deportivos peruanos e internacionales.

Momento clave en su carrera

Sonne, quien se nacionalizó peruano en 2023 y debutó con la selección peruana, actualmente desarrolla su carrera en el Burnley de la Premier League inglesa. El anuncio del embarazo llega en un momento clave de su carrera profesional, mientras se consolida en uno de los campeonatos más competitivos del mundo.