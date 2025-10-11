Charly García lanzó 'In the City' en colaboración con Sting

Y la magia se hizo realidad. El músico de rock argentino Charly García y el exlíder del grupo británico The Police, Sting, lanzaron su esperada colaboración musical In the city.

In the city es una composición en inglés del músico argentino grabada con Sting, que ya está disponible en vinilo y puede escucharse en plataformas digitales.

"Esta colaboración surgió de forma natural, cuando nos encontramos en los camarines antes de su show", manifestó el músico argentino en declaraciones para Sony Music, en referencia a la más reciente visita del británico a Buenos Aires, el pasado mes de febrero.

Admiración mutua

Por su parte, Sting reaccionó al trabajo junto a García: "Es un honor cantar con Charly, así que fue fácil cantar con entusiasmo y desde el corazón. Fue divertido arreglar y combinar las armonías. Le sirvieron a la canción, pero también fueron un mensaje musical divertido para él".

In the city propone una inédita colaboración entre dos voces referentes, mundialmente reconocidas, y se complementa con un delicado viaje cinematográfico a través de las agitadas calles de Buenos Aires y Nueva York que acompaña el clima noctámbulo de la canción en el video del tema.