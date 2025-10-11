Queen es banda musical más escuchada del siglo XXI en Reino Unido

Sigue siendo la reina. La banda de rock Queen ha sido coronada como el grupo musical más reproducido en Reino Unido en lo que va del siglo XXI, según datos de PPL publicados por NME con motivo del National Album Day 2025.

La banda liderada por el inolvidable Freddie Mercury acumula más de 400 millones de segundos de emisión en radio y televisión desde el año 2000.

Esta cifra equivale a 12,5 años de reproducción continua, siendo el tema más emitido A Kind of Magic, una elección que refleja el magnetismo duradero de su catálogo ochentero en los corazones de sus compatriotas.

Sigue siendo la reina del rock

Ante la noticia, el guitarrista Brian May reaccionó: “¡Es una noticia asombrosa! Teniendo en cuenta que la mayoría de nuestras obras se crearon en el siglo XX, es increíble liderar una lista del XXI. Gracias a todos nuestros fans”.

Cabe señalar que, este reconocimiento coincide con el 50º aniversario de A Night at the Opera, su primer álbum número uno, que será reeditado en vinilo cristalino con etiquetas doradas el próximo 18 de octubre.