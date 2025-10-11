Jim Caviezel abandona el papel de Jesús en la secuela de 'La Pasión de Cristo'

El papel de Jesucristo en la película de Mel Gibson, La pasión de Cristo, lo catapultó a la fama mundial, Jim Caviezel durante la filmación, sufrió diversas lesiones y percances, incluyendo una dislocación de hombro, un latigazo y ser alcanzado por un rayo.

Y aunque el actor ha manifestado que la experiencia fortaleció su fe, no retomara el papel de Jesús de Nazaret en la secuela de la cinta.

La continuación del drama bíblico de Mel Gibson, titulada como La Resurrección de Cristo, tiene previsto su estreno en cines en marzo de 2027, sin embargo, Jim Caviezel no retomará su papel, según confirmaron distintos medios estadounidenses.

Monica Bellucci será otra baja

Pero la noticia no solo incluye a Caviezel, sino además a la actriz italiana Monica Bellucci, quien tampoco retomará su papel de María Magdalena.

Cabe señalar que, Lionsgate será la encargada de distribuir La Resurrección de Cristo en dos partes, previstas para estrenarse el 26 de marzo y el 6 de mayo de 2027, coincidiendo con el Viernes Santo y el Día de la Ascensión, respectivamente.