No Doubt se reúne y anuncia conciertos en el Sphere de Las Vegas

Tras su destacada presentación del año pasado en Coachella, la banda No Doubt se juntará de nuevo para una residencia en el Sphere de Las Vegas, con seis conciertos programados para 2026.

El grupo, formado por Gwen Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont y Adrian Young, ofrecerá seis shows los días 6, 8, 9, 13, 15 y 16 de mayo.

No Doubt es la influyente banda estadounidense de rock alternativo, ska y pop, fundada en 1986 en Anaheim, California. Es conocida por su sonido energético y la carismática presencia de su vocalista, Gwen Stefani.

La palabra de Gwen

“La oportunidad de crear un espectáculo en el Sphere me emociona de una manera nueva. El recinto es único y moderno, y nos abre una paleta visual completamente nueva para ser creativos. Hacerlo con No Doubt es como retroceder en el tiempo para revivir nuestra historia, a la vez que creamos algo nuevo de una forma que nunca hubiéramos imaginado”, declaró la cantante Gwen Stefani en un comunicado.

Cabe señalar que, estos conciertos en Sphere también marcan la primera vez que una agrupación liderada por una mujer encabezará el escenario, ya que entre los artistas anteriores se incluyen Dead & Co., U2, Eagles, Anyma y Backstreet Boys.