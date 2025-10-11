Fallece la actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años

Diane Keaton fue una icónica actriz, directora y productora estadounidense, reconocida por su versatilidad para combinar papeles cómicos y dramáticos. Ganadora de un Óscar y con una carrera que abarcó más de cinco décadas, falleció a los 79 años.

Inicios y colaboración con Woody Allen

Comenzó su carrera en el teatro de Broadway en 1968 en el musical Hair. Su colaboración artística y sentimental con Woody Allen fue crucial en sus inicios.

Trabajaron juntos en varias películas como Sueños de un seductor (1972), El dormilón (1973) y Manhattan (1979). Su papel en la película Annie Hall (1977), dirigida por Allen, la catapultó al estrellato y le valió el Óscar a la Mejor Actriz.

Diane Keaton consiguió su primer gran papel en el cine como Kay Adams-Corleone en El Padrino (1972) y lo repitió en las dos secuelas (1974 y 1990).También demostró su talento en dramas como Buscando al Sr. Goodbar (1977), Interiores (1978) y Reds (1981), por la que recibió otra nominación al Óscar.

La ganadora del Óscar en 1978 falleció en su residencia de California, y el lamentable anunció lo dio un portavoz de la familia a la revista People.