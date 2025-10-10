Soda Stereo inicia su gira mundial en Chile tras romper récord de ventas en Argentina

Con más de 100 mil entradas vendidas en Argentina, Soda Stereo confirmó su primera parada internacional para su nueva gira "Ecos", en Chile.

El espectáculo tendrá de regreso sobre el escenario al trío de Gustavo Cerati (en forma virtual, ya que murió en 2014), Zeta Bosio y Charly Alberti.

Hasta hace unas semanas el regreso de La Trilogía del Rock era algo impensable, pero que ahora gracias a los avances de la tecnología se hará realidad.

Entradas agotadas en Argentina

Con siete funciones agotadas y una para la quedan poquísimas entradas en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires (21 y 22 de marzo, 6 de abril, 4, 10 y 11 de junio, 14 y 15 de agosto), la primera parada internacional será el 26 de marzo en el Movistar Arena de Chile.

Como se recuerda, Chile que fue el país en donde se desató la llamada "Sodamanía", con las fans esperándolos en el aeropuerto y siguiéndolos en cada una de sus salidas, será la primera parada de este regreso de Soda Stereo.

Cabe señalar que, se esperan más anuncios para otros países incluyendo el Perú.