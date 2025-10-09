Hija de Robin Williams pide que dejen de enviarle videos generados con inteligencia artificial de su padre

Zelda Williams calificó de “asquerosos” y “perturbadores” los intentos de recrear la voz y la imagen del fallecido actor mediante IA.

Zelda Williams, hija del recordado actor Robin Williams, expresó su profundo rechazo a los videos generados por inteligencia artificial (IA) que imitan la voz y el rostro de su padre, fallecido en 2014.

“Por favor, dejen de enviarme videos de mi papá generados por inteligencia artificial”, escribió en una historia de Instagram. “No crean que quiero verlos o que los voy a entender. Si intentan molestarme, he visto cosas mucho peores. Los bloquearé y seguiré adelante. Pero, si tienen algo de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí. No es lo que él querría”.

La también directora de cine calificó estas recreaciones como una falta de respeto hacia su familia y hacia el legado del actor, conocido por películas como Buenos días, Vietnam, El club de los poetas muertos y Papá por siempre.

“No están haciendo arte”

Zelda, quien en 2023 ya había manifestado su oposición al uso de IA para imitar la voz de artistas fallecidos, señaló que estos videos no son homenajes, sino una forma degradante de manipular la memoria de personas reales.

“Ver cómo el legado de personas reales se reduce a ‘esto se parece vagamente a ellos, así que es suficiente’ solo para que otros produzcan horribles videos de TikTok es enloquecedor. No están haciendo arte, están haciendo hot dogs repugnantes y sobreprocesados con las vidas de seres humanos”, criticó duramente.

En su mensaje, Zelda también cuestionó la narrativa que presenta la inteligencia artificial como “el futuro”.

“La IA solo recicla y regurgita mal el pasado para volver a consumirlo. Están ingiriendo el Milpiés Humano del contenido, y desde el final de la fila, mientras la gente del frente se ríe y se ríe, consume y consume”, escribió.

Robin Williams, quien murió a los 63 años, luchaba contra una depresión severa y padecía una enfermedad neurodegenerativa diagnosticada tras su fallecimiento. Su hija ha defendido en múltiples ocasiones la necesidad de proteger el legado y la voz de los artistas frente a la explotación digital, una causa que también respalda el sindicato de actores estadounidense SAG-AFTRA.