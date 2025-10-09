Simply Red celebra 40 años con "Recollections" que traerá 40 canciones regrabadas

La banda británica Simply Red celebrará sus 40 años de trayectoria con Recollections, un nuevo álbum que reúne versiones completamente regrabadas de 40 canciones que marcaron su carrera.

Simply Red desde sus inicios interpretó géneros como el soul, pop y R&B, formada en Mánchester en 1985 y liderada por el vocalista y compositor Mick Hucknall, el grupo gozó de gran éxito en las décadas de 1980 y 1990, vendiendo más de 50 millones de álbumes en todo el mundo.

La música de Simply Red se asocia con el "blue-eyed soul", caracterizado por una voz emotiva y potente, y fusiona elementos de jazz, pop y funk. El nombre de la banda hace referencia tanto al color de cabello pelirrojo de Mick Hucknall como a su afición por el equipo de fútbol Manchester United y a sus inclinaciones políticas de izquierda.

El nuevo disco de Simply Red estará disponible el 21 de noviembre de 2025 y podrá adquirirse en formato 3CD, doble vinilo de 20 temas o en una edición especial de 4LP.

4 décadas de música

"Como forma de celebrar 40 años de Simply Red, pensamos que era apropiado lanzar estas versiones. Andy Wright se encargó de recrear la atmósfera y el sonido de los originales, y ha hecho un trabajo magnífico. Esto nos ha permitido cerrar el círculo y celebrar estos 40 años junto a ustedes", comentó Hucknall en el sitio web de la banda.

Cabe señalar que, la producción quedó a cargo de Andy Wright, colaborador habitual de la banda desde Blue (1998), quien trabajó junto a Mick Hucknall para capturar la esencia de las grabaciones originales.

Recollections incluye los grandes éxitos que definieron a Simply Red, entre ellos Money's Too Tight (To Mention), Holding Back the Years, Stars y Fairground, junto con nuevas interpretaciones de canciones que acompañaron diferentes etapas del grupo.