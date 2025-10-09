Hulk se queda fuera del siguiente proyecto de Marvel por esta razón

El hombre increíble no estará en una nueva serie del universo Marvel. Todo apuntaba que a Mark Ruffalo volvería a aplastarlo todo en la serie Wonder Man, pero Marvel Studios ha dejado claro que Hulk no participará en este proyecto televisivo del UCM.

El conocido insider MyTimeToShineHello ha confirmado que el hombre verde no estará en Wonder Man, una noticia que ha sorprendido a más de un fan del personaje.

Wonder Man se estrenará en Disney+ para este mes de diciembre, y forma parte de la nueva etapa televisiva de Marvel bajo el sello “Marvel Television”.

¿Dónde volverá el Gigante Verde?

Hulk sí volverá a aparecer en la gran pantalla ya tendría un papel relevante en Spider-Man 4: Brand New Day, la esperadísima colaboración entre Marvel Studios y Sony Pictures.

Además del regreso de Tom Holland como Peter Parker, la cinta traerá de vuelta a Jon Bernthal en el papel de Frank Castle/Punisher, tras su aparición en la serie Daredevil: Born Again.