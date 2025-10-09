Jossmery Toledo sobre policía que no pagó pasaje: “Creo que esa ley no debería existir. Deberíamos pagar nuestros 2 soles"

La expolicía y modelo calificó de “inepta” a Judith Cuba Lara por movilizar a siete agentes para detener a un conductor que le pidió pagar su pasaje.

La suboficial Judith Teresa Cuba Lara continúa en el centro de la polémica luego de que se viralizara el video en el que se niega a pagar un pasaje de dos soles en un bus de la empresa Urano Tours, en la avenida Caquetá, cerca de San Martín de Porres. La agente, que viajaba junto a su esposo e hijo, exigió su pase libre como miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y llamó refuerzos cuando el chofer le pidió que los acompañantes abonaran su pasaje.

El incidente, ocurrido el sábado 4 de octubre, terminó con la intervención de siete policías que detuvieron al conductor José Manuel Villafuerte, lo que generó la indignación de los pasajeros y denuncias públicas por presunto abuso de autoridad.

La expolicía y figura pública Jossmery Toledo se pronunció sobre el caso a través de una transmisión en TikTok, calificando la actuación de Cuba Lara como “bochornosa” y carente de empatía.

“Yo creo que a la inepta esa deberían sancionarla. ¿Cómo se le ocurre? Hay que tener un poco de criterio. Hay que tener empatía para ponernos en los zapatos del otro y no generar tanto escándalo”, comentó Toledo.

Añadió que la suboficial pudo resolver la situación de manera más profesional, mostrando su identificación policial y anotando los datos del chofer, en lugar de movilizar un contingente policial para un problema menor.

“No necesitaba hacer ese hecho bochornoso de llamar a todo el mundo, al coronel. Ya, okey, sabemos que tiene vara, pero no necesita mostrarlo de esa manera. Ni gastar ese favor que lo puede necesitar para otro momento que realmente lo necesites. Siento que fue demasiado”, sostuvo la exintegrante de Esto es guerra.

CUESTIONA LEY

Jossmery también aprovechó para cuestionar el beneficio del pase libre en el transporte público, señalando que debería ser reformado.

“Creo que esa ley no debería existir. Deberíamos pagar nuestros 2 soles, pero eso sí, no deberíamos intervenir en nuestro horario de franco o descanso. De repente, asaltan un bus y no vayan a decir que el policía debe intervenir. Esa ley es muy ambigua, deberían cambiarla y reformarla”, expresó.