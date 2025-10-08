Edison Flores y Antonella Martorell: ¿Quién es la joven vinculada al futbolista?

En varias publicaciones, la joven ha mostrado cercanía con el entorno del futbolista, participando en reuniones privadas y eventos junto a amigos del popular “Orejitas”.

El delantero Edison Flores vuelve a acaparar titulares, esta vez por motivos fuera de las canchas. A pocos meses de los rumores sobre su separación de Ana Siucho, el jugador de Universitario de Deportes fue captado junto a Antonella Martorell, una joven tacneña de 28 años que habría despertado el interés del popular “Orejitas”.

En las imágenes se observa al futbolista y a Martorell compartiendo una cena con amigos antes de ingresar, cada uno en su vehículo, al condominio donde reside Flores, en horas de la noche. El registro ha generado gran repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios especulan sobre el inicio de una nueva etapa sentimental para el atacante.

Antonella Martorell es una profesional del marketing y creadora de contenido, natural de Tacna, que ha comenzado a ganar notoriedad tras su aparición junto a Edison Flores. En su cuenta de Instagram, donde acumula miles de seguidores, muestra su gusto por los viajes, el deporte y la moda, además de su colaboración con marcas.

¿ROMANCE A LA VISTA?

En varias publicaciones, la joven ha mostrado cercanía con el entorno del futbolista, participando en reuniones privadas y eventos donde también han estado amigos de Edison Flores. Incluso, en algunas de sus fotografías, el jugador ha dejado su característico “me gusta”, lo que avivó las especulaciones sobre una posible relación.