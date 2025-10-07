V de BTS deslumbra en París con su elegancia y carisma

El cantante y actor surcoreano Kim Taehyung, conocido mundialmente como V de BTS, volvió a dejar su huella en la industria de la moda tras su participación en la Semana de la Moda de París. El artista, de 29 años, asistió al desfile de la colección Primavera-Verano 2026 de Céline, realizado en el Parque Nacional de Saint-Cloud, donde su presencia causó furor entre los asistentes y fanáticos.

V de BTS impone elegancia con un estilo sofisticado y natural

Para la ocasión, V apostó por un look que combinó elegancia y audacia: un abrigo largo color marrón de corte clásico y una corbata con estampado de leopardo, una elección que acentuó su imagen como ícono de la moda global. Desde su llegada a París, su presencia atrajo la atención de los medios internacionales y de miles de admiradores que se congregaron en los alrededores del recinto, pese a que el evento estuvo reservado exclusivamente para profesionales del sector.

Durante su estancia en el desfile, Taehyung mostró su característico carisma al interactuar de manera espontánea con figuras de la industria, entre ellas Sévrine Meles, directora ejecutiva de Céline. También destacó por su profesionalismo frente a los medios especializados, atendiendo solicitudes de entrevistas con distintos enfoques según el medio, lo que le valió elogios por su versatilidad y cortesía.

Entre los presentes, Karti Chitrakorn, periodista y editora de CNN Style, destacó su impresión ante la naturalidad y magnetismo del artista, confesando: “Me da vergüenza decirlo, pero creo que V se ha convertido en mi favorito”. Con cada aparición pública, el integrante de BTS reafirma su influencia en el universo de la moda y consolida una imagen que combina elegancia, cercanía y autenticidad.