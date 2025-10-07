Cantante Zion sufre grave accidente y es hospitalizado de emergencia

El reguetonero puertorriqueño Zion, conocido internacionalmente por sus éxitos en la música urbana, permanece hospitalizado en Puerto Rico tras sufrir un accidente de tránsito, informó su equipo de representación.
“Por medio de este comunicado oficial queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado”, se lee el comunicado difundido por Baby Records y Nu Form Management.
Según se conoció, el incidente ocurrió mientras el cantante conducía un vehículo todoterreno, y su estado de salud es actualmente reservado. De acuerdo con sus representantes, el equipo médico continúa evaluando su evolución y que cualquier novedad será anunciada únicamente por canales oficiales.
ORACIONES POR SU RECUPERACIÓN
El equipo del artista pidió oraciones, respeto y paciencia en este momento crítico: “Estamos a la espera de nuevas actualizaciones. Pedimos respeto y paciencia en este momento, recordando que detrás del artista hay una familia y un equipo dedicados por completo a su bienestar”.