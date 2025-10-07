Ñengo Flow rompe el silencio sobre Héctor El Father: “Éramos una misma familia”

Durante años, en el mundo del reguetón circularon rumores sobre una supuesta rivalidad entre Ñengo Flow y Héctor El Father, dos figuras emblemáticas del género urbano puertorriqueño. Sin embargo, el propio Ñengo ha decidido poner punto final a las especulaciones y aclarar que nunca existió una enemistad real entre ambos.

“Venimos del mismo corillo”, afirma Ñengo Flow

En recientes declaraciones, el intérprete de Real G 4 Life explicó que las diferencias que surgieron en su momento fueron malinterpretadas por el público y amplificadas por las redes sociales. “La gente tú sabes que en las redes le ponen 80 disparates y al final esto se ha convertido en la iglesia, ¿me entiendes? Y éramos una misma familia”, expresó el artista. Ñengo enfatizó que, pese a ciertos roces, todo se resolvió en privado: “Pasaron un par de indiferencias y eso, pero se queda, ¿me entiendes? Los trapitos sucios se lavan en la casa, no salen al sol”.

El rapero también recordó que, en su etapa inicial, compartió el mismo entorno musical que Héctor Delgado (nombre real de Héctor El Father). “Porque los mismos con los que él andaba para el tiempo que era el Father, pues yo estaba con ellos también, ¿me entiendes? Que eran los del corillo Bayamón y de Carola también”, señaló. Con estas palabras, Ñengo Flow subrayó que su vínculo con el exintérprete de Los anormales se basaba en una relación de respeto y camaradería dentro del movimiento urbano.

Edwin Rosa Vázquez, más conocido como Ñengo Flow, ha construido una carrera sólida dentro del reguetón, el hip hop latino y el trap. En 2023, firmó un contrato de distribución musical con Rimas Entertainment, consolidando su posición en la industria. Por su parte, Héctor Luis Delgado Román, retirado de la música desde hace varios años, se dedica actualmente a la vida religiosa, alejado de los escenarios.