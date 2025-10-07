El hijo de Ricky Martin debuta a lo grande en Chile: Tino sorprendió con su talento sobre el escenario

El joven de 17 años impactó al público con una coreografía llena de energía y una espectacular voltereta que dejó sin palabras al propio cantante puertorriqueño.

La noche del 5 de octubre en Santiago de Chile fue mucho más que un concierto: se convirtió en un momento familiar inolvidable para Ricky Martin. El boricua sorprendió a sus fanáticos al compartir el escenario con su hijo Tino, quien con tan solo 17 años hizo su esperado debut artístico y demostró que el talento corre por sus venas.

Durante la presentación, el joven cautivó a los asistentes con una enérgica coreografía que culminó con una impresionante voltereta hacia atrás, robándose todos los aplausos. El propio Ricky observó con orgullo la actuación, que marcó un momento especial tanto para padre e hijo como para el público presente.

El instante fue compartido en redes sociales por el mismo Tino con un breve pero emotivo mensaje: “Ok, pues esto pasó 😊”. La publicación no tardó en viralizarse y recibió cientos de comentarios, entre ellos el del intérprete de Livin’ la Vida Loca, quien escribió: “Te amo, hijo”, dejando claro el estrecho lazo que los une.