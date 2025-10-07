“Mi sangre es mexicana”: Nicola Porcella genera polémica al negar sus raíces peruanas en televisión azteca

El exchico reality evitó reconocer públicamente a su país de origen y mostró incomodidad cuando le pidieron agradecer por haber nacido en Perú.

Nicola Porcella volvió a estar en el centro de la controversia, esta vez por unas declaraciones que han generado molestia entre sus compatriotas. Durante su participación en el programa mexicano Montse y Joe, el actor y presentador se negó inicialmente a reconocer sus raíces peruanas y aseguró que su “sangre es mexicana”, pese a haber nacido en Lima.

Todo ocurrió durante una dinámica guiada por una terapeuta invitada al set, quien le pidió a Porcella repetir la frase: “Mi sangre es peruana”. El exchico reality, en lugar de hacerlo, respondió con firmeza: “Mi sangre es mexicana”. La especialista insistió para que cumpliera el ejercicio, y tras unos segundos de silencio, él cedió a pronunciar la frase, aunque bromeó: “Eso me va a costar”.

La situación se tornó aún más tensa cuando la terapeuta lo animó a decir: “Mi primer éxito en la vida fue haber nacido en Perú”, lo que provocó un visible gesto de incomodidad en Porcella. La especialista señaló que el conductor parecía tener un “conflicto con su madre tierra”, aludiendo a su aparente rechazo a sus orígenes.

Como se recuerda, desde hace algunos años Porcella reside en México, donde ha buscado relanzar su carrera en la televisión. Su popularidad creció tras participar en La Casa de los Famosos, reality que le abrió nuevas oportunidades profesionales en el país azteca.