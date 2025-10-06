Susana Alvarado se retira temporalmente de Corazón Serrano y alarma a fans

La vocalista de Corazón Serrano, Susana Alvarado, generó gran preocupación entre sus fanáticos al anunciar su retiro momentáneo de los escenarios debido a problemas de salud. La cantante, pareja de Paco Bazán, se encuentra internada en una clínica, según lo mostró a través de sus redes sociales, sin detallar la razón exacta de su hospitalización.

El pasado 5 de octubre, "La morena de oro" encendió las alarmas al publicar en Instagram una fotografía acostada en la cama de un nosocomio con una vía en la mano. La imagen causó una rápida reacción entre sus seguidores, quienes exigieron mayor información sobre su estado de salud y su recuperación.

Horas después, la cantante reapareció en redes sociales mostrando otra fotografía con algunos alimentos que recibió durante su internamiento. En su mensaje, Susana escribió: “Vuelvo en unos días, todo bien por aquí. Los quiero mucho”, calmando parcialmente la preocupación de sus fans sobre su estado.

DESCANSO TEMPORAL DE PRESENTACIONES

Hasta el momento, se desconoce el motivo exacto que llevó a Susana Alvarado a la clínica, así como su ubicación actual. Lo cierto es que la artista tomará un descanso temporal de las próximas presentaciones de Corazón Serrano, priorizando su recuperación y salud antes de regresar a los escenarios.