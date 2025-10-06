Jefferson Farfán anuncia boda con Xiomy Kanashiro: “Pronto ya”

El exfutbolista Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores al anunciar que contraerá matrimonio con la cantante Xiomy Kanashiro, durante la grabación de su programa “Enfocados”. La noticia, dada de manera espontánea, desató una ola de comentarios en redes sociales.

El anuncio se produjo cuando Farfán y Roberto Guisasola entrevistaban al futbolista croata Ivan Rakitic, quien compartía experiencias sobre su vida familiar y su carrera deportiva. Entre bromas, el conductor Guizasola señaló al exjugador: “Mi hermano también está enamorado ya, ya se va a casar”, provocando risas entre los presentes entre ellos Farfán.

“Yo también ya me caso, pronto ya”, respondió la “Foquita”, confirmando su boda con Xiomy Kanashiro, con quien mantiene una relación desde febrero de 2025. La reacción del público fue inmediata y positiva, generando una ola de comentarios y felicitaciones en redes sociales.

NO HAY EDAD PARA EL AMOR

Actualmente, Jefferson Farfán, de 40 años, se dedica por completo, tras su retiro del fútbol, a su programa de YouTube “Enfocados”, junto al exjugador y amigo Roberto Guizasola, en el que cada episodio presentan a un personaje distinto. Por su parte, Xiomy Kanashiro, de 27 años, se desempeña como animadora de eventos y también participa como actriz en “La Casa de la Comedia”.