31 Minutos llega al Tiny Desk y emociona a toda una generación

Con su humor absurdo, su estilo inconfundible y canciones que marcaron a miles de niños latinoamericanos, los personajes de 31 Minutos llegaron esta semana al Tiny Desk Concert de la radio pública estadounidense NPR. “Soy Tulio Triviño y esta es la primera vez en Washington de 31 minutos, que es exactamente el tiempo en que expiran nuestras visas de trabajo”, bromeó el conductor ficticio del noticiero al inicio del show. Así comenzó una presentación que combinó música, sátira y nostalgia, evocando a una generación que creció frente al televisor en los años 2000.

31 Minutos, del noticiero infantil a fenómeno cultural latinoamericano

Creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, el programa debutó en 2003 por TVN de Chile como una parodia de los informativos televisivos, pero con el encanto de los títeres y un humor que conquistó tanto a niños como adultos. Con temas como Mi muñeca me habló, Baila sin César y Equilibrio espiritual, 31 Minutos se convirtió en un clásico. Su propuesta trascendió la pantalla: llegaron a los escenarios, lanzaron una película, emprendieron giras por Latinoamérica y hasta cuentan con un museo itinerante.

La presentación en NPR fue posible gracias al entusiasmo de los fanáticos, quienes durante meses pidieron su inclusión en el Tiny Desk. Finalmente, la invitación se concretó y el equipo viajó a Washington con 15 integrantes entre músicos, titiriteros y productores. Para Díaz, la experiencia fue una mezcla de emoción y orgullo: “Llevamos más de dos décadas y seguimos encontrando espacios nuevos. Nos siguen retando a ser creativos y auténticos”, comentó.

Después de tres temporadas en televisión, 31 Minutos se transformó en una compañía en vivo con gran éxito en México y otros países. Actualmente, se preparan para el estreno de su segunda película, Calurosa Navidad, coproducida por Prime Video, que verá la luz en noviembre. Así, Tulio, Bodoque, Patana y Juanín demuestran que su humor sigue vigente y que su legado continúa creciendo, no solo como una serie infantil, sino como un símbolo del ingenio y la irreverencia latinoamericana.