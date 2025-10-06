Bad Bunny sorprende en Saturday Night Live caracterizado como ‘Quico’ de El Chavo del 8

Bad Bunny volvió a acaparar la atención internacional tras su participación en el estreno de la temporada 51 de Saturday Night Live (SNL). El cantante puertorriqueño, recientemente confirmado como figura principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, sorprendió al aparecer caracterizado como ‘Quico’, el entrañable personaje de la serie El Chavo del 8.

Durante el episodio, el intérprete de Tití Me Preguntó no solo fue el anfitrión del programa, sino que también participó en un sketch que recreó la famosa vecindad de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”. Aunque el segmento se desarrolló en inglés, las referencias fueron claras: desde los gestos y frases hasta los clásicos pastelazos, todo evocó el humor que marcó a generaciones en América Latina.

El elenco del sketch estuvo conformado por Marcello Hernández —de raíces cubanas y dominicanas— como El Chavo, Sarah Sherman como La Chilindrina y Jon Hamm como el Profesor Jirafales. Bad Bunny se robó la escena al imitar con precisión los ademanes y la voz peculiar de ‘Quico’, personaje inmortalizado por Carlos Villagrán.

DIVERSAS REACCIONES

La fusión entre el estilo irreverente de SNL y el humor clásico latinoamericano generó que el clip se volviera viral en cuestión de minutos. Las reacciones no tardaron en llenar las redes sociales: mientras algunos celebraron la interpretación como un homenaje entrañable a la cultura popular latina, otros consideraron que fue una elección inesperada para un programa estadounidense.