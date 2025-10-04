Lady Gaga recrea baile ‘The Dead Dance’ con las actrices de Merlina en vivo

Las llevó hasta el escenario y la magia llegó para sus fans. Lady Gaga acaba de protagonizar uno de los momentos de la cultura pop más icónicos del 2025, durante el primer concierto de los ocho shows que dará en el Auditorio O2 de Londres.

Como parte de su séptima gira como solista ‘The Mayhem Ball’, la cantante sorprendió al tener como invitadas especiales a Emma Myers y Evie Templeton, quienes interpretan los papeles de Enid Sinclair y Agnes DeMille en la serie Merlina temporada 2.

EL BAILE EN VIVO

La estrella de Bloody Mary y Just Dance invitó al escenario a las actrices que se convirtieron en tendencia en redes sociales, luego de que bailaran al ritmo de ‘The Dead Dance’ en una de las escenas de la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix.

Para rendir homenaje a la serie creada por Tim Burton, en la que Lady Gaga le dio vida a Rosaline Rotwood, una misteriosa profesora de Never More, invitó a Emma y Evie para bailar con ellas ‘The Dead Dance’ arriba del escenario y desatar el delirio de los presentes.