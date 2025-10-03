Lima Music Arena: anuncian primer recinto techado para conciertos en Perú

Live Nation anunció la construcción del Lima Music Arena, el primer recinto techado exclusivo para conciertos en el país. El reciento, ubicado en la Explanada Olguín al costado del Jockey Plaza, en Santiago de Surco, tendrá capacidad para 18,500 personas y se espera que albergue más de 100 conciertos al año, incluyendo shows de artistas nacionales e internacionales.

El proyecto está a cargo del equipo creativo de Live Nation junto a Blueprint Studio, en colaboración con Gensler, Miranda Arquitectos y BL Arquitectos, y su inauguración está prevista para mediados del 2028. Michael Rapino, CEO de Live Nation, señaló que Lima es un mercado clave y que este recinto acercará a los mejores artistas del mundo a la comunidad local de fanáticos de la música.

Fréderic Servant, presidente del directorio de Portalia SA, propietaria del terreno, aseguró que Lima Music Arena será un centro de entrenamiento de última generación que convertirá a Lima y Surco en referentes del entretenimiento en América Latina. Además, el espacio se integrará con los hoteles de la zona, impulsando el turismo y entretenimiento para la ciudad.

EL AUGE POR CONCIERTOS EN PERÚ

La industria de conciertos en Perú muestra un crecimiento sostenido. Según el estudio Panorama del Consumidor Musical 2024, los diez conciertos más convocantes del año pasado reunieron a 616,688 asistentes, un aumento del 8% respecto a 2023. Los géneros más populares fueron rock, cumbia, reguetón y pop, y la demanda de entradas para futuros shows supera las 285,000 personas, reflejando la alta demanda en el sector.