Mariella Zanetti responde a críticas: “Me dolió que me llamen mala madre”

Mariella Zanetti decidió pronunciarse luego de las críticas que recibió a raíz del conflicto que involucró a su hija Gamille, de 22 años, y a su actual esposo, Javier Blondet, en medio de un enfrentamiento con su expareja Farid Ode. La actriz cómica aseguró que se sintió profundamente afectada al ser calificada como "mala madre", calificando de injusto el juicio mediático hacia su labor como progenitora.

En conversación con Aldo Miyashiro en el programa Habla Chino, Zanetti sostuvo que le brindó a su hija mayor no solo respaldo económico, sino también formación con valores y disciplina. Recordó sus inicios en el espectáculo, cuando debía cargar a Gamille siendo aún una niña mientras trabajaba en circos sin tener vehículo ni un apoyo cercano. “Esa joven es lo que es hoy gracias a mi esfuerzo”, remarcó con evidente emoción.

Farid Ode busca reconciliación pacífica con Zanetti

Por su parte, Farid Ode manifestó que su objetivo es mantener la armonía con la madre de su hija tras los roces públicos y la mediática gresca que protagonizó con Blondet meses atrás. El empresario aseguró que espera dialogar con su expareja en un clima de respeto, reconociendo que ambos compartieron por mucho tiempo la crianza de Gamille. “Siempre he sido un hombre de paz, y hablar con Mariella no me quita tranquilidad”, afirmó.

El altercado que detonó la polémica se produjo frente a la vivienda de Zanetti y quedó registrado en video. En esas imágenes se aprecia a Ode enfrentándose con Blondet en medio de gritos y golpes. Según el empresario, la reacción fue consecuencia de los reclamos de su hija, quien denunció sentirse humillada por su padrastro. Tras ese episodio, ambos hombres se denunciaron mutuamente, dejando el caso en manos de las autoridades.