El regreso soñado: Spider-Man de Tobey Maguire podría tener cierre con una cuarta película

El guionista de The Batman sorprendió al revelar que su interés está en una historia de Peter Parker en su faceta de esposo y padre.

Mattson Tomlin, uno de los responsables del guion de The Batman, encendió la conversación entre los fans de los superhéroes tras una revelación en su cuenta de X (antes Twitter). El escritor abrió un espacio de preguntas con sus seguidores, y una de las consultas derivó en una inesperada confesión: su deseo de sumarse a la saga de Spider-Man dirigida por Sam Raimi.

Un Spider-Man en nueva etapa de vida

Ante la pregunta de un usuario sobre si escribiría una historia de Spider-Man y qué le atraía del personaje, Tomlin respondió con claridad: “Honestamente, ahora mismo, mi principal interés en este sentido sería escribir una Spider-Man 4 donde el Spider-Man de Tobey Maguire compagina su papel de esposo y padre”. Con ello, dejó entrever su visión de un Peter Parker más maduro, en una faceta que el público aún no ha visto en pantalla.

El eco entre los seguidores de Raimi y Maguire

La respuesta de Tomlin no pasó desapercibida. El comentario se viralizó rápidamente y generó entusiasmo entre los fanáticos que desde hace años piden una continuación de la trilogía de Sam Raimi, protagonizada por Tobey Maguire. Para muchos, las palabras del guionista abren una ventana de esperanza para dar cierre a una saga considerada fundamental dentro del cine de superhéroes.

En su publicación, Tomlin remarcó que “dadas las últimas ocho películas, me inclino por Spider-Man como padre”, marcando un contraste con las adaptaciones más recientes del personaje. Si bien aún no hay nada confirmado, la posibilidad de que un creativo de peso en el género tenga esta visión avivó el debate en redes sociales sobre el futuro del Spider-Man original de Raimi.