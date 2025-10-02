Horrorland: experiencia de terror en el Circuito Mágico del Agua que pondrá a prueba tu valor

Este Halloween, el Circuito Mágico del Agua se transformará en el escenario de una experiencia única que convertirá la zona Tangüis en un espacio marcado por el suspenso, la adrenalina y el terror. Se trata de Horrorland Dark Experience, una propuesta inmersiva que promete desafiar los sentidos y poner a prueba el valor de quienes se atrevan a vivirla.

Con más de 20 personajes en escena, el recorrido guiará a los visitantes por la misteriosa Cabaña Wikka, el enigmático Pueblo Nibelung, la salvaje Zona Wargo y el perturbador Saint Clown Circus, donde los espera un show único y aterrador. La travesía culminará en el imponente castillo en ruinas, custodiado por una bestia gigante, y en las sombrías mazmorras del juicio eterno, donde solo los más valientes lograrán encontrar la salida.

En esta travesía, los visitantes recorrerán pasajes tenebrosos, cementerios envueltos en sombras, casas embrujadas y pueblos misteriosos que despiertan la imaginación. En el camino, surgirán criaturas sorprendentes, brujas y espectros dispuestos a poner a prueba el valor de cada asistente.

El recorrido de terror abrirá sus puertas en octubre a partir de las 5 p. m., con un costo adicional de S/20.00 sobre la entrada general. Los boletos podrán adquirirse a través de Ticketmaster, así como en la web y la app del Serpar. Esta propuesta, se presenta como uno de los eventos más destacados de la temporada, brindando una experiencia inmersiva que pondrá a prueba el valor de los asistentes.