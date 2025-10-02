Gala Brie: Cantante peruana revela que Chris Martin de Coldplay le dio 5 mil dólares para grabar su videoclip

La cantante peruana Gala Brie sorprendió al confesar que Chris Martin, vocalista de Coldplay, le entregó 5 mil dólares para financiar la grabación de uno de sus videoclips. La revelación ocurrió en una reciente entrevista, donde la artista recordó un episodio poco conocido de su carrera durante el concierto de la banda británica en Lima en 2016.

Ese año, Gala Brie fue la encargada de abrir el show de Coldplay en el Estadio Nacional, en el marco de la gira mundial ‘A Head Full of Dreams’. Tras su presentación, recibió una inesperada llamada de su entonces mánager: Chris Martin quería conocerla en persona. Nerviosa y emocionada, la intérprete de ‘Distancia’ se reunió con el líder de la banda, sin imaginar lo que vendría después.

Durante la conversación, ambos hablaron de música, tatuajes y de cómo el idioma podía influir en una carrera artística. Fue entonces cuando el cantante británico le preguntó por sus proyectos y costos de producción. Al escuchar que un videoclip le costaba entre 4 mil y 5 mil dólares, Martin decidió apoyarla de inmediato y llamó a su propio mánager para hacerle entrega del dinero.

UN GESTO QUE IMPULSÓ SU CARRERA

Gala Brie relató que utilizó la mitad del aporte económico para grabar su videoclip y el resto para cubrir gastos de viaje con su banda hacia el festival Primavera Sound en Barcelona, donde había sido invitada. “La mitad lo usé para mis músicos para poder ir al festival en Barcelona. Necesitaba dinero para viajar”, recordó en entrevista con ‘La Roro Network’.