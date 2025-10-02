“Ya me lo gasté, llama al banco”: Laura Spoya denuncia que mujer se negó a devolverle S/500 que transfirió por error

La exMiss Perú contó que, tras equivocarse al enviar dinero por Yape, la destinataria no solo rechazó devolverlo, sino que la amenazó con denunciarla si insistía en recuperarlo.

La modelo y conductora Laura Spoya relató en su podcast Good Time un incómodo episodio que vivió al intentar recuperar S/500 que transfirió por error a través de la aplicación Yape. Según contó, al contactar a la persona que recibió el dinero por equivocación, la respuesta fue tan insólita: “Ya me lo gasté, llama al banco”.

Spoya explicó que la confusión ocurrió cuando realizaba un pago por víveres para su hogar y digitó mal el número del destinatario. La transferencia terminó llegando a una mujer que vive en Chiclayo, quien se negó rotundamente a devolver el monto.

La exMiss Perú intentó resolver el asunto por la vía pacífica y se comunicó con la receptora del dinero a través de WhatsApp. Sin embargo, recibió una respuesta inesperada: “No es mi culpa que te hayas equivocado. He tenido que comprar medicinas para mi mamá. Ya lo gasté, no tengo por qué devolverte. No es mi error, llama al banco. Si me sigues escribiendo, voy a decir que me estás extorsionando y tú vas a salir perdiendo”.

Spoya aseguró que la mujer incluso la amenazó con exponer el caso en redes sociales para victimizarse y justificar su negativa. “Armó todo un escándalo”, comentó indignada.

La creadora de contenido reconoció que no era la primera vez que cometía este tipo de error al usar la app de transferencias, pero señaló que en otras ocasiones las personas sí accedieron a devolver el dinero.

“Fue el hecho y cómo respondió: ‘Quédate con la plata’. Más allá de la pérdida económica, lo que más me molestó fue la forma en que me trató. Esperaba al menos un gesto de comprensión”, expresó.