One Direction estaría preparando emotivo documental con Netflix: hablarían de la muerte de Liam Payne

Zayn Malik y Louis Tomlinson lideran un proyecto que recorrerá la historia de la banda, el impacto de la tragedia y el legado que dejó su compañero, fallecido en 2024.

La icónica boy band británica One Direction podría estar dando un nuevo paso en su historia tras la trágica muerte de Liam Payne en octubre de 2024. Según reveló Page Six, Zayn Malik y Louis Tomlinson estarían trabajando juntos en un documental para Netflix que explorará el legado del grupo, las experiencias vividas durante su meteórica carrera y el dolor que dejó la partida de su excompañero.

UN VIAJE ÍNTIMO POR LA MEMORIA DEL GRUPO

El proyecto incluiría un recorrido por carretera a través de Estados Unidos en el que Malik y Tomlinson compartirán anécdotas sobre su paso por One Direction, sus vivencias personales y las dinámicas internas que marcaron a la banda desde su creación en 2010. El eje narrativo girará en torno al impacto que tuvo la muerte de Payne en sus vidas, ofreciendo una mirada más profunda y humana sobre lo ocurrido.

Aunque Netflix aún no ha anunciado oficialmente la producción, fuentes cercanas aseguran que la filmación ya está en marcha y forma parte de un contrato millonario con la plataforma. El estreno se prevé para algún momento del próximo año.

La ausencia de Harry Styles y Niall Horan en el proyecto ha generado especulación entre los fanáticos sobre su posible participación, ya que hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado su intervención.

Liam Payne falleció en octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires. El informe forense confirmó la presencia de cocaína, crack y benzodiacepinas en su organismo. Su muerte sacudió al mundo del pop y volvió a reunir a Tomlinson, Malik, Styles y Horan, quienes asistieron juntos a su funeral por primera vez desde la separación del grupo en 2016.

Antes de la tragedia, los cinco integrantes ya habían discutido la posibilidad de una gira de reunión, lo que hace que este proyecto sea percibido por muchos seguidores como un primer paso hacia la reconciliación.

El documental no solo promete ser un repaso nostálgico por la historia de One Direction, sino también un homenaje a Payne y un intento de sanar heridas abiertas.