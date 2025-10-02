Marcelo Tinelli confirma reconciliación con Milett: “Estamos juntos, nunca dejamos de estarlo”

En medio de rumores, versiones cruzadas y hasta supuestas infidelidades, Marcelo Tinelli confirmó que su romance con la modelo Milett Figueroa sigue vigente. Una semana después de anunciar su separación en un programa de streaming, el conductor argentino se retractó y aseguró que todo fue un malentendido. “Sí, estamos juntos. La realidad es que nunca dejamos de estarlo”, declaró al portal Teleshow.

ACLARACIONES EN PÚBLICO

El escándalo estalló cuando Tinelli reveló en Estamos de Paso que la relación había terminado. Sus palabras generaron especulaciones inmediatas, pero la propia Milett, durante la gala de los premios Martín Fierro 2025, adelantó que se trataba solo de una discusión de pareja. “Fue una discusión como en todas las parejas, pero se conversó y todo bien”, señaló. Tinelli también pidió disculpas públicas y reconoció que se apresuró con su declaración.

MILETT SEGUIRA EN LOS TINELLI

Lejos de alejarse, la modelo peruana seguirá formando parte de la segunda temporada del reality familiar Los Tinelli, transmitido por Amazon Prime Video. “Separados o no, va a estar. Es lo que hablamos con la gente de Amazon, dicen: ‘lo que sea, es un reality’”, explicó el conductor. Además, adelantó que Martha Valcárcel, madre de Milett, también participará en las nuevas grabaciones del programa.

La relación entre Milett y Marcelo comenzó en septiembre de 2023, cuando ella debutó en Bailando 2023. La química entre ambos fue evidente desde el inicio y rápidamente trascendió las cámaras. Lo que empezó como una amistad se oficializó con un beso en backstage y luego se consolidó en Los Tinelli, donde Milett se integró a la familia del conductor. Desde entonces han compartido viajes, celebraciones y proyectos, construyendo una relación que, pese a las tormentas mediáticas, sigue en pie.

FUTURO EN COMÚN

Aunque en redes sociales circularon rumores de compromiso, ambos han negado planes de matrimonio inmediato. Milett aclaró que el anillo que mostró en Instagram era un regalo navideño, no un símbolo de boda. Sin embargo, tanto Tinelli como Figueroa han reiterado en entrevistas que se proyectan juntos a futuro, reforzando la idea de que su vínculo va más allá de lo mediático.