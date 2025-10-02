Francisca Aronsson desata polémica por comentarios sobre OnlyFans: “No todas las profesiones merecen respeto”

La actriz de 19 años fue duramente criticada en redes tras declarar que considera “denigrante” generar ingresos en plataformas de contenido para adultos.

Francisca Aronsson está en el centro de la controversia por unas declaraciones que ofreció a través de sus redes sociales. La joven actriz de 19 años opinó duramente sobre las personas que generan ingresos mediante OnlyFans, plataforma de contenido para adultos, calificando esta actividad como “denigrante”.

“Me parece denigrarte de la forma más fuerte a nivel público. Me da risa que la gente diga ‘nueva funa’, pero ustedes pónganse en mi lugar: ¿ustedes saldrían con una persona que tiene OnlyFans?”, expresó Aronsson.

Sus palabras no quedaron allí. La intérprete fue más allá al asegurar que no todas las formas de ganarse la vida merecen respeto. “Aunque digan ‘ay no, pero es que hay que respetar todas las profesiones’, yo creo que hay profesiones y hay formas de ganar dinero que no se tienen que respetar”, añadió, lo que generó un aluvión de críticas en redes sociales.

REACCIONES

El periodista y conductor Carlos Orozco respondió desde su programa Ouke en YouTube, señalando que las declaraciones de Aronsson deben entenderse en el contexto de su juventud. “Es una mocosa, habla como vieja, elabora como vieja, pero es una wawa. Al final, cuando le tiran toda esta funa encima… es una wawa, está aprendiendo a manejarse”, comentó.

Por su parte, Macla Yamada resaltó que, pese a su corta edad, la actriz deberá aprender a desenvolverse mejor en el ámbito público. Además, consideró que la controversia se vio amplificada por la popularidad de Marina Gold, actriz de cine para adultos que ha sabido ganarse el cariño del público peruano.

“Creo que es por el cariño que se le tiene a Marina Gold. El Perú es tan conservador que probablemente opine como Francisca, pero la reacción va más hacia el cariño que se ha ganado Marina en redes”, afirmó Yamada.