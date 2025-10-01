Rolling Stones: Se viene disco nuevo y Ron Wood dio detalles de su lanzamiento en 2026

Los rumores ya son una realidad y se confirma que habrá nuevo álbum de los Rolling Stones. El nuevo trabajo de Jagger y compañía verá la luz este 2026, tras el debut de Hackney Diamonds, su último trabajo editado en 2023.

Hace unos meses ya que saltó el rumor de un nuevo trabajo de estudio Keith Richards, Ron Wood y Mick Jagger, pero no se sabía demasiado al respecto.

Pero ahora Ronnie Wood, segunda guitarra de los Stones, anunció que el próximo álbum está listo y será lanzado en 2026.

¿Se viene una nueva gira?

Entrevistado para la columna Bizarre de The Sun, el músico señaló: "Sí, tendrán un nuevo álbum el año que viene. Ya está hecho".

El rockero de 78 años también insinuó que los Stones, con Sir Mick Jagger, de 82 años, y Keith Richards, de 81, podrían estar planeando fechas de gira.

Sobre la nueva gira, el músico respondió: "Sí, esperamos hacer algunas fechas. Ojalá podamos volver, pero aún estoy esperando a ver qué pasa".