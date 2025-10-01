Rosalía responde a críticas tras dejar ver vello en sus axilas durante Semana de la Moda de París

La cantante Rosalía volvió a generar polémica tras su aparición en la Semana de la Moda de París. Invitada al desfile de la diseñadora Julie Kegels, la intérprete lució un look compuesto por un top halter y falda de tiro bajo, pero lo que más llamó la atención no fue su vestuario, sino el vello teñido de sus axilas, que fue fotografiado mientras saludaba a los asistentes.

RESPONDE A SUS CRÍTICOS

Las imágenes se viralizaron en redes sociales y desataron una ola de comentarios, desde mensajes de apoyo hasta críticas por su decisión estética. Entre los comentarios negativos figuraban frases como: “Eso es antihigiénico” o “Por eso te dejó Rauw”. Ante esto, la española decidió responder con ironía a un usuario que le preguntó: “¿Y cuesta quitarse los pelos de las axilas?”. Rosalía replicó: “Sí, pero aún cuesta más teñirlos, así que de nada por el servicio”.

Su reacción fue interpretada por sus seguidores como una reafirmación de su estilo personal, marcado por la autenticidad y el desafío a las convenciones sociales, lo que generó aún más debate en torno a la libertad estética y la presión de los estándares de belleza.

EUPHORIA: ROSALÍA HARÁ SU DEBUT EN ACTUACIÓN

Más allá de la controversia, la artista catalana se prepara para su debut como actriz en la tercera temporada de Euphoria, la exitosa serie de Max. En un comunicado difundido en sus redes sociales, expresó que participar en la producción junto a Zendaya y Jacob Elordi es “un sueño hecho realidad” y que aportará su “granito de arena” a la historia creada por Sam Levinson.

Hasta el momento se desconoce el rol que interpretará, lo que mantiene en expectativa a sus fanáticos. La noticia confirma que Rosalía continúa expandiendo su carrera más allá de la música, consolidándose como una de las artistas españolas más influyentes a nivel internacional.