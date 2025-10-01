Prince Royce llega a Lima con “Eterno”, su nuevo álbum en homenaje a la bachata

El cantante se presentará el 1 de octubre en Arena 1 como parte de su gira internacional, en la que interpreta versiones de clásicos del pop junto a sus grandes éxitos

El ícono de la bachata, Prince Royce, regresa a Perú para ofrecer un concierto inolvidable el próximo miércoles 1 de octubre en Arena 1 de la Costa Verde, como parte de su gira “ETERNO”, nombre también de su más reciente y aclamado álbum de estudio.

Lanzado en mayo de este año, “ETERNO” es un homenaje musical a algunos de los temas más emblemáticos del pop en inglés, reinterpretados al inconfundible estilo bachatero de Royce. El álbum, que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, incluye versiones en bachata de clásicos como "How Deep Is Your Love" (Bee Gees), "I Want It That Way" (Backstreet Boys), "Yesterday" (The Beatles), "Can’t Help Falling In Love" (Elvis Presley), entre otros.

“ETERNO” incluye 13 temas que representan un viaje musical lleno de nostalgia y modernidad, que evoca la esencia de su exitoso debut de 2010 con “Stand By Me”, una versión bilingüe que lo catapultó al estrellato y ayudó a definir la bachata contemporánea.

Con más de 10 millones de álbumes vendidos, 22 canciones en el puesto #1 de la radio y colaboraciones con estrellas como Shakira, Jennifer López, Thalía, Daddy Yankee, Bad Bunny y Maluma, Prince Royce es hoy uno de los artistas latinos más influyentes a nivel mundial.

En su esperado regreso a Lima, Prince Royce hará vibrar Arena 1 con una velada inolvidable, donde combinará la nuevo de “ETERNO” con los himnos que marcaron su carrera. “Darte un beso”, “Corazón sin cara”, “Recházame”, “La carretera” y “Sensualidad” serán parte de un repertorio lleno de amor y esa energía única que solo él sabe transmitir sobre el escenario.

Las entradas para este imperdible concierto ya están disponibles en Ticketmaster.