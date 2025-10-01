Vuelve Soda Stereo y ya agotó las cinco funciones en Buenos Aires en solo 24 horas

No hay más entradas para ver el regreso de Soda Stereo a los escenarios, con Gustavo Cerati. Pero si eres fan de la llamada Trilogía del Rock, debes tomar esta noticia con mucha soda, ya que pronto se anunciarán más fechas y la tan esperada gira mundial.

En el primer día de venta, se agotaron los tickets para los cinco primeros shows del trío con un Gustavo Cerati virtual juntos a Zeta Bosio y Charly Alberti tocando en vivo.

Los recitales en el Movistar Arena serán 21 y 22 de marzo, 6 de abril y 4 y 10 de junio. Las cinco fechas agotadas suman unas 75 mil personas, un total similar a un estadio de fútbol.

La banda que marcó generaciones y transformó la historia del rock en español, sigue rompiendo barreras y convocando multitudes y promete marcar la vanguardia con una nueva tecnología que volverá aponer a los tres sobre un escenario para brindar nuevos recitales.

¿Cómo será el regreso de Soda Stereo?

Soda Stereo Ecos no es tributo ni homenaje, no es una re edición de Gracias Totales (el show que hicieron por toda América con cantantes elegidos para la ocasión.

"Ecos" será un show que unirá la última tecnología conocida al momento con una puesta en escena superadora y un repertorio que atraviesa clásicos, himnos y joyas inolvidables y lo mejor es que la voz y la guitarra que sonarán en el espectáculo son originales de Gustavo Cerati y no Inteligencia Artificial.

Cabe señalar que, hora piden a otros países que estén atentos: "¡Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, España... estén atentos!", es el nuevo mensaje que deja la banda para sus fans.