Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla enfrenta nueva denuncia de agresión

El empresario Gustavo Salcedo, aún esposo de la exreina de belleza Maju Mantilla, enfrenta una nueva acusación por presunta agresión física, tras el testimonio de Eduardo Ode, quien asegura que fue atacado y sufrió fracturas en la mandíbula y la clavícula.

Esta denuncia se suma a la ya existente contra el empresario después de que el ultimo viernes 26 de septiembre agrediera físicamente al ex productor de televisión Christian Rodríguez, frente a su esposa e hijo en una calle de San Isidro.

Ode, señaló que el incidente no se trató de una discusión menor, sino de un ataque directo y desmedido de Salcedo. “Se me tira encima y me rompe la clavícula. También me rompió la mandíbula”, afirmó, describiendo la gravedad de las lesiones y las secuelas visibles que le habría dejado el empresario.

DENUNCIANTE PROMETE DETALLAR HECHOS EN TV NACIONAL

La nueva presunta víctima de Gustavo Salcedo adelantó que ofrecerá mayores precisiones en vivo al programa ‘La Noche Habla’ de Panamericana Televisión, narrando las circunstancias que llevaron al conflicto y los efectos físicos y emocionales de la supuesta agresión.