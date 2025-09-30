Soda Stereo regresa a los escenarios con “Ecos”: Cerati volverá a sonar en vivo sin usar inteligencia artificial

Zeta Bosio y Charly Alberti tocarán junto a la voz y guitarra originales de Gustavo Cerati en un show histórico que llegará a Buenos Aires en marzo del 2026.

Soda Stereo volverá a los escenarios con un espectáculo sin precedentes titulado “Ecos”, un show en vivo que promete revivir la magia de la banda más influyente del rock en español.

Lejos de ser un homenaje tradicional o una reedición de Gracias Totales —el proyecto que reunió a distintos vocalistas interpretando los clásicos del grupo—, “Ecos” reunirá nuevamente a Zeta Bosio y Charly Alberti sobre el escenario con la voz y la guitarra originales de Gustavo Cerati, extraídas de grabaciones en vivo cuidadosamente seleccionadas.

Según revelaron los productores a El Clarín, el proyecto no recurrirá a inteligencia artificial ni a archivos en video. En cambio, empleará tecnología de última generación para recrear una experiencia inmersiva, con el material original de Cerati integrado en tiempo real a la interpretación de sus compañeros.

“Esto no es un tributo ni un espectáculo nostálgico. Es Soda Stereo sonando de nuevo, con la energía de siempre y con Gustavo acompañándonos como si nunca se hubiera ido”, explicó el equipo detrás del proyecto al medio argentino.

La idea se inspira en el innovador show virtual de ABBA, pero los responsables aseguran que “Ecos” será una experiencia más avanzada y auténtica. En la lista de temas no faltarán los grandes himnos de la banda, aunque también se incluirán canciones que rara vez —o nunca— fueron tocadas en vivo.

CUÁNDO Y DÓNDE

El concierto debutará el 21 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, en lo que promete ser un evento histórico tanto para los seguidores que crecieron con la banda como para las nuevas generaciones que nunca pudieron verlos en directo.