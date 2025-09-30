¡Vuelven los Simpson a la pantalla grande! Confirman nueva película con estreno en 2027

Tras 20 años de espera, Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie regresan a la pantalla grande con una nueva cinta animada que llegará a los cines el 23 de julio de 2027.

La familia más famosa de la televisión prepara su regreso triunfal al cine. Disney y 20th Century Studios confirmaron oficialmente la producción de “Los Simpson: la película 2”, secuela del exitoso filme estrenado en 2007, con fecha de estreno prevista para el 23 de julio de 2027. El anuncio implica un reajuste en la cartelera del estudio: un proyecto sin título del universo Marvel fue retirado de la programación para dar paso a la cinta animada.

Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, ambas compañías compartieron en Instagram el primer póster promocional, protagonizado por una rosquilla rosa —símbolo infaltable de Homero— acompañada del mensaje: “Homer’s coming back for seconds” (“Homero regresa por más”).

Creada por Matt Groening, Los Simpson sigue batiendo récords: es la serie animada y comedia más longeva del mundo, y ya tiene confirmada su emisión hasta la temporada 40, programada entre 2028 y 2029. Ambientada en el ficticio Springfield, la historia sigue a Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie en sus disparatadas aventuras familiares.

EL REGRESO A LA PANTALLA GRANDE DESPUÉS DE 20 AÑOS

La primera entrega, “Los Simpson: la película”, llegó a los cines en julio de 2007 y fue un fenómeno global: recaudó más de 536 millones de dólares con un presupuesto de apenas 75 millones. Dirigida por David Silverman, presentaba a Springfield aislada bajo una cúpula gigante luego de que Homero contaminara el lago de la ciudad.

Durante años, los rumores sobre una secuela se mantuvieron vivos, pero no fue hasta ahora que el proyecto recibió luz verde. Los fans podrán disfrutar nuevamente a la icónica familia amarilla en la gran pantalla en lo que promete ser uno de los estrenos más esperados de 2027.