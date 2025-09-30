Milett Figueroa responde sobre Marcelo Tinelli: “No voy a decir que estamos juntos o separados”

La aparición de Milett Figueroa en la alfombra roja de los premios Martín Fierro 2025, celebrados en Buenos Aires, no pasó desapercibida. La actriz y modelo peruana, nominada a Mejor Jurado por su participación en Cantando 2024, fue abordada por la prensa sobre los rumores de ruptura con Marcelo Tinelli, uno de los conductores más influyentes de la televisión argentina.

RESPUESTA AMBIGUA

Cuando se le consultó sobre el fin de su romance con Tinelli, la modelo respondió con cautela: “Realmente estamos bien, estamos conversando, creo que Marcelo también habló hoy por la mañana. Yo siempre trato de ser un poco más reservada, para preservar lo que es nuestra relación”.

Ante la insistencia de los reporteros, agregó: “No voy a decir que estamos juntos o separados, pero voy a decir que estamos bien”. Las declaraciones de Figueroa llamaron la atención, sobre todo porque coincidió en el evento con Momi Giardina, expareja de Tinelli, quien incluso la entrevistó durante la transmisión en vivo.

RECONOCE ERROR EN ANUNCIO DE SEPARACIÓN

Mientras tanto, Marcelo Tinelli brindó su propia versión en el programa streaming de Ángel de Brito. El conductor argentino reconoció que cometió un error al anunciar la ruptura sin haber conversado previamente con Milett: “El anuncio pudo haberse hablado de otra manera, me parece que nos falta charlar personalmente”.

Pese a confirmar el distanciamiento, destacó que con la modelo peruana mantienen un trato cordial y que la situación fue “demasiado extrema” por la exposición mediática.

SEGUIRÁ EN REALITY 'LOS TINELLI'

Lejos de quedar fuera de los proyectos televisivos, Milett Figueroa continuará en la segunda temporada de Los Tinelli, reality familiar transmitido por Amazon Prime Video. Tinelli aseguró que su participación está confirmada, independientemente de la situación sentimental.

“Separados o no, Milett va a estar. Es lo que hablamos con la gente de Amazon. Lo que sea, es un reality”, afirmó. Incluso reveló que la madre de la modelo, doña Martha Valcárcel, también será parte de las próximas grabaciones.