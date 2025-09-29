Marcelo Tinelli se arrepiente de anunciar ruptura con Milett Figueroa: “Pudo haber sido de otra manera”

El presentador argentino Marcelo Tinelli se sinceró sobre su ruptura con Milett Figueroa y mostró arrepentimiento por la forma en que comunicó la noticia, el pasado 24 de septiembre, durante su pódcast en vivo. Tinelli reconoció que el anuncio fue impulsivo y no producto de un diálogo previo con la modelo peruana.

“El anuncio de la separación me parece que pudo haber sido hablado de otra manera. Me parece que nos falta charlar a nosotros personalmente”, declaró el conductor de 65 años, admitiendo que su decisión generó un fuerte impacto emocional en ambos. “Me parece que ella se sintió afectada, yo también me sentí afectado por todo lo que vino, de un lado y del otro”, añadió Tinelli.

El productor también explicó que su error fue vincular la noticia al ámbito laboral, cuando pudo haberse comunicado de manera privada o mediante un comunicado oficial. Aclaró que la intención no era perjudicar a Milett Figueroa, sino que fue un impulso del momento durante la transmisión en vivo.

MILETT FIGUEROA SEGUIRÁ EN ‘LOS TINELLI’

Tinelli anunció que, pese a la ruptura, Milett Figueroa continuará participando en la segunda temporada del reality ‘Los Tinelli’, que se transmitirá por Amazon Prime. Además, confirmó que Doña Marta, madre de la modelo, también formará parte de la nueva entrega. Por su parte, Figueroa declaró en ‘La noche habla’ que considera a Tinelli un capítulo cerrado y que la separación fue mutua, sin entrar en detalles sobre rumores de infidelidad.