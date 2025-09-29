“Rechazo todo acto de violencia”: Maju Mantilla rompe su silencio tras incidente de su esposo

Maju Mantilla rompió su silencio tras el incidente protagonizado por su todavía esposo, Gustavo Salcedo, quien agredió al ex productor de TV Christian Rodríguez el pasado viernes 26 de septiembre en San Isidro.

El enfrentamiento se produjo luego de las especulaciones sobre un supuesto romance entre Rodríguez y Mantilla, lo que provocó la furia del empresario, quien golpeó al entonces productor frente a su esposa e hijo.

Tras los hechos, Christian Rodríguez presentó una denuncia formal contra Gustavo Salcedo en una comisaría de Lima, y el caso sigue en investigación. “Bien merecido ¿No creen?”, fue la respuesta que dio Gustavo Salcedo al programa de Magaly TV La Firme.

MAJU MANTILLA RECHAZA AGRESIÓN DE SU ESPOSO

A través de un mensaje de WhatsApp a un medio local, Mantilla expresó su malestar por lo ocurrido. La conductora y ex Miss Mundo señaló: “Yo rechazo y condeno todo acto de violencia, ninguna agresión es justificable”.

Además, aclaró que sigue buscando acuerdos orientados al bienestar de sus hijos y negó haber sido víctima de maltrato en el ámbito privado. “Gustavo nunca ha sido violento conmigo y me reafirmo en que rechazo por completo todo acto de violencia”, aseguró a América.